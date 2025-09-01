Акции Samsung и SK Hynix упали из-за новых ограничений США в Китае

Опубликовано 01 сентября 2025, 20:111 мин.
Акции Samsung и SK Hynix упали из-за новых ограничений США в КитаеВашингтон отзывает разрешения на оборудование для чипов
Акции крупнейших южнокорейских производителей микросхем Samsung Electronics и SK Hynix снизились после решения США ужесточить правила поставок оборудования для полупроводниковых заводов в Китае. Американские власти отозвали ранее выданные разрешения, позволяющие компаниям закупать оборудование для своих производственных линий в КНР. Новые меры вступят в силу через 120 дней.
По данным аналитиков, Китай играет важную роль в работе обоих производителей. На долю местных заводов Samsung приходится более трети выпускаемой оперативной памяти DRAM, а у SK Hynix на китайские мощности приходится около 30−40% производства DRAM и NAND.
Рынок сразу отреагировал на новости. Акции Samsung подешевели на 2,3%, а бумаги SK Hynix потеряли 4,4%. Для сравнения, индекс KOSPI снизился на 0,7%. Падение коснулось и других компаний в отрасли. Бумаги Hana Micron снизились на 1,7%, а акции Hanmi Semiconductor — на 4,4%.