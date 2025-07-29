Акции Samsung снизились после сделки с Tesla

Контракт с Tesla предусматривает поставку новых чипов искусственного интеллекта, которые, по словам Илона Маска, будут производиться на заводе Samsung в Техасе. Эти чипы, вероятно, будут использоваться в беспилотных автомобилях, человекоподобных роботах и дата-центрах. Однако сроки начала поставок пока неизвестны.

Аналитики считают, что соглашение может укрепить бизнес Samsung по контрактному производству микросхем. Тем не менее, компания сталкивается с трудностями: в этом сегменте она значительно отстаёт от лидера рынка — тайваньской TSMC, а на рынке памяти — от SK Hynix.

Дополнительно Samsung испытывает сложности с поставками новых чипов HBM для Nvidia. Задержки в этом направлении уже ударили по финансовым показателям и оказали давление на акции.