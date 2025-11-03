Наука и технологии
Опубликовано 03 ноября 2025, 07:43
1 мин.

Акции Seagate и Western Digital выросли более чем на 200% всего за год на фоне ИИ-бума

В итоге пузырь или не пузырь?
Акции ведущих производителей систем хранения данных Seagate и Western Digital в 2025 году показали впечатляющий рост — более 200%, став одними из самых прибыльных на S&P 500.
© Reuters

Резкий взлёт связан с взрывным спросом на жёсткие диски и системы хранения, вызванным глобальной гонкой за развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

На прошлой неделе Western Digital подорожала более чем на 11%, после того как компания представила прогноз прибыли выше ожиданий аналитиков.

По данным J.P. Morgan, производитель уже получил заказы на поставку до 2026 года от пяти крупнейших клиентов. Это ярко отражает стремление ИТ-компаний не допустить дефицита ёмкости для ИИ-обработки данных.

© Reuters

Аналогично, Seagate Technology улучшила прогноз по выручке и прибыли за II квартал, что привело к росту акций более чем на 22% за неделю.

В целом, индекс S&P 1500 Technology Hardware, Storage & Peripherals достиг исторического максимума. Аналитики связывают рост сектора с масштабными инвестициями Alphabet, Microsoft, Meta и Amazon в чипы и дата-центры.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
