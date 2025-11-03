Акции Seagate и Western Digital выросли более чем на 200% всего за год на фоне ИИ-бума

Резкий взлёт связан с взрывным спросом на жёсткие диски и системы хранения, вызванным глобальной гонкой за развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

На прошлой неделе Western Digital подорожала более чем на 11%, после того как компания представила прогноз прибыли выше ожиданий аналитиков.

По данным J.P. Morgan, производитель уже получил заказы на поставку до 2026 года от пяти крупнейших клиентов. Это ярко отражает стремление ИТ-компаний не допустить дефицита ёмкости для ИИ-обработки данных.