Акции TSMC достигли исторического максимума

В понедельник, лидер индустрии чипов, вырос на 5,2%, закрывшись на отметке NT$ 725 в Тайбэе, устанавливая рекорд с момента своего первого появления на бирже в 1994 году. Этот взлет поднял его рыночную капитализацию до $ 597 миллиардов, шаг ближе к возвращению в число десяти самых ценных компаний мира.

TSMC поднялась более чем на 22% с начала года, помогая индексу Taiex Index установить свой рекорд. Основной поставщик Apple Inc. и Nvidia Corp. считается ключевым выигравшим от текущего бума искусственного интеллекта, с ожиданиями роста в этом квартале. Оптимизм инвесторов усилился после позитивных результатов Nvidia в прошлом месяце, подтверждая перспективы отрасли.