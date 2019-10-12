Акции Яндекса рухнули после слушаний в Госдуме

Так, уже в конце дня акции Яндекса на Московской бирже упали на 20,3%, тогда как убытки компании составили 1,5 млрд долларов. Также заметное падение акций компании произошло и на американской бирже Nasdaq, где было выявлено падение на 16,4%. Сообщается, что обвал акций обновил тот минимум, который был зафиксирован в декабре прошлого года, а объем торгов опередил исторический рекорд, составив порядка 8,5 млрд рублей.

Напомним, что данный законопроект, который приведет к неминуемым изменениям структуры собственности компании, был озвучен в Госдуме еще летом 2019 года. Примечательно, что глава комитета Госдумы по информационной политике , информационным технологиям и связи Леонид Левин вчера сообщил о том, что документ нуждается и уже направлен на доработку, поскольку создает определенные риски для крупных игроков рынка.