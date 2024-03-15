Акционеры Adobe начали продавать бумаги после прогноза компании о будущей выручке

На днях Adobe отчиталась о выручке и чистой прибыли за первый квартал 2024 года. Акционерам отчёт понравился: все показатели оказались выше ожидаемых цифр. Но прогноз финансистов Adobe на будущую выручку оказался слишком для них заниженным: вместо ожидаемых $5,31 млрд выручки при прибыли на акцию в $4,38, компания рассчитывает на $5,25–$5,3 млрд выручки при $4,35–$4,40 прибыли на акцию.

После этого акции компании рухнули на 13,8%.