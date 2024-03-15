Акционеры Adobe начали продавать бумаги после прогноза компании о будущей выручке

Опубликовано 15 марта 2024, 23:07
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Акционеры Adobe начали продавать бумаги после прогноза компании о будущей выручкеПрогноз не устроил акционеров
Акционеры компании Adobe начали распродавать ценные бумаги в связи с неприятным прогнозом аналитиков вендора на будущую выручку и прибыль на акцию.
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На днях Adobe отчиталась о выручке и чистой прибыли за первый квартал 2024 года. Акционерам отчёт понравился: все показатели оказались выше ожидаемых цифр. Но прогноз финансистов Adobe на будущую выручку оказался слишком для них заниженным: вместо ожидаемых $5,31 млрд выручки при прибыли на акцию в $4,38, компания рассчитывает на $5,25–$5,3 млрд выручки при $4,35–$4,40 прибыли на акцию.
После этого акции компании рухнули на 13,8%.