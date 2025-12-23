Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за 55 млрд долларов

Сделка станет важным этапом для 40-летнего издателя, известного такими играми, как EA SPORTS FC и Battlefield. Суверенный фонд Саудовской Аравии активно инвестирует в интерактивные развлечения, диверсифицируя экономику страны.

После завершения сделки EA перестанет быть публичной компанией. Это позволит её разработчикам сосредоточиться на создании игр без давления со стороны фондового рынка и необходимости отчитываться о квартальных финансовых результатах.

Ранее компания EA Mobile объявила, что популярная мобильная гоночная игра Real Racing 3 будет закрыта после двенадцати лет существования. Закрытие будет поэтапным: начиная с удаления с цифровых витрин в этом месяце, и заканчивая полным отключением серверов в начале 2026 года.