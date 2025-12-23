Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за 55 млрд долларов

Опубликовано 23 декабря 2025, 16:481 мин.
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании за 55 млрд долларовПокупателем стал суверенный фонд Саудовской Аравии
Акционеры компании Electronic Arts (EA) проголосовали за продажу бизнеса за 55 миллиардов долларов США. Покупателем выступает государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), предложивший 210 долларов за акцию.
© Ferra.ru
Сделка станет важным этапом для 40-летнего издателя, известного такими играми, как EA SPORTS FC и Battlefield. Суверенный фонд Саудовской Аравии активно инвестирует в интерактивные развлечения, диверсифицируя экономику страны.
После завершения сделки EA перестанет быть публичной компанией. Это позволит её разработчикам сосредоточиться на создании игр без давления со стороны фондового рынка и необходимости отчитываться о квартальных финансовых результатах.
Ранее компания EA Mobile объявила, что популярная мобильная гоночная игра Real Racing 3 будет закрыта после двенадцати лет существования. Закрытие будет поэтапным: начиная с удаления с цифровых витрин в этом месяце, и заканчивая полным отключением серверов в начале 2026 года.