Акционеры Intel будут судиться с экс-главой компании

В иске утверждается, что руководство нарушило свои фидуциарные обязательства и допустило необоснованную трату корпоративных активов.

Основной причиной стала неудачная стратегия Intel Foundry Services (IFS). В 2023 году подразделение зафиксировало операционный убыток в $7 млрд, а в Q2 2024 года — $2.83 млрд.

Финансовые проблемы привели к приостановке выплаты дивидендов и увольнениям. Гелсингер покинул пост CEO в декабре.

Акционеры также обвиняют руководство в недостаточной прозрачности, заявляя, что корпоративные отчёты не раскрывали реальных рисков и убытков IFS. Компании вменяется введение инвесторов в заблуждение относительно перспектив бизнеса.

Intel отказалась комментировать иск.