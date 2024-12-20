Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2024, 07:38
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Акционеры Intel будут судиться с экс-главой компании

Намечается крупный скандал...
Акционеры Intel подали иск против бывшего генерального директора Пэта Гелсингера, временного CEO и CFO Дэвида Зинснера и членов совета директоров.
Акционеры Intel будут судиться с экс-главой компании
© Ferra

В иске утверждается, что руководство нарушило свои фидуциарные обязательства и допустило необоснованную трату корпоративных активов.

Основной причиной стала неудачная стратегия Intel Foundry Services (IFS). В 2023 году подразделение зафиксировало операционный убыток в $7 млрд, а в Q2 2024 года — $2.83 млрд.

Финансовые проблемы привели к приостановке выплаты дивидендов и увольнениям. Гелсингер покинул пост CEO в декабре.

Акционеры также обвиняют руководство в недостаточной прозрачности, заявляя, что корпоративные отчёты не раскрывали реальных рисков и убытков IFS. Компании вменяется введение инвесторов в заблуждение относительно перспектив бизнеса.

Intel отказалась комментировать иск.

Источник:The Register
Автор:Булат Кармак
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