Акционеры Microsoft проголосуют, вкладываться ли в биткоин

Как сообщает портал Windows Central, NCPPR предложила Microsoft такие инвестиции для защиты от инфляции и нарастающей нестабильности в экономике. В NCPPR утверждают, что подобные вложения могут способствовать росту акций Microsoft, в пример приводится компания MicroStrategy, акции котроой выросли после инвестиций в криптовалюту.

В Microsoft заинтересованы провести общее голосование акционеров, которое назначено на 10 декабря. Соответствующие документы поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако известно, что совет директоров компании рекомендует отказаться от криптовалютной инициативы NCPPR, так как Microsoft уже рассматривает свои собственные программы, связанные с BTC.

«Команда Microsoft Global Treasury and Investment Services анализирует широкий спектр активов для финансирования текущих операций, включая те, что могут обеспечить диверсификацию и защиту от инфляции, а также снизить риски, связанные с ростом процентных ставок», — сказано в уведомлении к годовому собранию акционеров.