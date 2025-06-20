Акционеры подали иск к Apple из-за недостоверных данных об ИИ для Siri

Истцы считают, что Apple предоставляла неполную информацию о сроках интеграции передовых ИИ-функций в свои устройства. По их мнению, компания занизила реальное время, необходимое для внедрения новых технологий в Siri, что могло повлиять на восприятие будущих возможностей устройств и вызвать завышенные ожидания среди инвесторов.

Согласно материалам дела, это привело к снижению продаж iPhone и падению акций компании. Убытки, понесенные акционерами за период до 9 июня текущего года, стали основанием для подачи иска. Сумма возможных компенсаций пока не уточняется.