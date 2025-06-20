Акционеры подали иск к Apple из-за недостоверных данных об ИИ для Siri

Опубликовано 20 июня 2025, 22:391 мин.
Акционеры подали иск к Apple из-за недостоверных данных об ИИ для SiriКомпания обвиняется в утаивании информации
В США против Apple подан коллективный иск от акционеров, недовольных тем, как компания освещала работу по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в голосовой помощник Siri. Жалоба поступила в федеральный суд Сан-Франциско.
Истцы считают, что Apple предоставляла неполную информацию о сроках интеграции передовых ИИ-функций в свои устройства. По их мнению, компания занизила реальное время, необходимое для внедрения новых технологий в Siri, что могло повлиять на восприятие будущих возможностей устройств и вызвать завышенные ожидания среди инвесторов.
Согласно материалам дела, это привело к снижению продаж iPhone и падению акций компании. Убытки, понесенные акционерами за период до 9 июня текущего года, стали основанием для подачи иска. Сумма возможных компенсаций пока не уточняется.