Акционеры Tesla обвинили Маска в «перенаправлении талантов» в свой стартап xAI

Истцы утверждают, что Маск на фоне убеждения совета директоров и акционеров в том, что Tesla — не только автопроизводитель, но и компания, развивающая технологии ИИ, тем не менее последовательно «перенаправляет» из компании «ресурсы и таланты» в свой стартап. Иными словами, Маск или переманивает, или прямо переводит сотрудников Tesla в свою персональную ИИ-компанию xAI.

По словам истцов, акции Tesla росли в цене как раз в силу «пропаганды» Маском ИИ. И Tesla как одного из флагманов рынка этих технологий. Но Маск одновременно проводит политику перенаправления в свой стартап «миллиардов» долларов, а также «дефицитных» ресурсов».

Коллективный иск подан в суд штата Делавэр, где ещё зарегистрирована Tesla, но откуда компания уже «переезжает» в Техас.