Наука и технологии
Опубликовано 15 июня 2024, 18:00
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Акционеры Tesla обвинили Маска в «перенаправлении талантов» в свой стартап xAI

На него снова подали в суд
Несколько акционеров компании Tesla подали в суд на Илона Маска за развитие его «конкурирующего» стартапа xAI, основанного предпринимателем в марте 2023 года.
Акционеры Tesla обвинили Маска в «перенаправлении талантов» в свой стартап xAI

© xAI

Истцы утверждают, что Маск на фоне убеждения совета директоров и акционеров в том, что Tesla — не только автопроизводитель, но и компания, развивающая технологии ИИ, тем не менее последовательно «перенаправляет» из компании «ресурсы и таланты» в свой стартап. Иными словами, Маск или переманивает, или прямо переводит сотрудников Tesla в свою персональную ИИ-компанию xAI.

По словам истцов, акции Tesla росли в цене как раз в силу «пропаганды» Маском ИИ. И Tesla как одного из флагманов рынка этих технологий. Но Маск одновременно проводит политику перенаправления в свой стартап «миллиардов» долларов, а также «дефицитных» ресурсов».

Коллективный иск подан в суд штата Делавэр, где ещё зарегистрирована Tesla, но откуда компания уже «переезжает» в Техас.