Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за сокрытия рисков с роботакси

Истцы утверждают, что Маск преувеличивал возможности автопилота и намеренно умалчивал о технических проблемах, чтобы завысить стоимость акций — по сути, обвиняя компанию в мошенничестве с ценными бумагами.

В иске отмечается, что Tesla продолжает использовать только камеры, игнорируя лидары и радары, как у конкурентов, что вызывает вопросы к безопасности технологии.

Публикации в сети демонстрируют, как роботакси ездят с превышением скорости, пересекают встречную полосу и совершают резкие манёвры.

Маск ранее обещал «более миллиона» роботакси уже к 2024 году, но в апреле перенёс запуск на конец 2026-го.

Тем временем суд во Флориде обязал Tesla выплатить $329 млн по делу о смертельной аварии с участием системы Autopilot, что может осложнить выход компании на рынок автономных перевозок.

Несмотря на падение продаж и резкое сокращение выручки, Маск продолжает делать ставку на роботакси и робота Optimus, в ущерб массовому доступному электромобилю.