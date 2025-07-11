Акционеры Tesla встревожились из-за молчания Маска по поводу собрания инвесторов

Инвесторы выразили обеспокоенность ввиду приближения крайнего срока проведения ключевого собрания акционеров Tesla. Обеспокоенность растёт на фоне молчания Маска по поводу проведения акционерного собрания.

Tesla до сих пор не назначила дату проведения ежегодного собрания акционеров, которое должно пройти в течение 13 месяцев после предыдущего собрания. Это требования законодательства Техаса, по которому этот срок истекает 13 июля.

В связи с этим группа инвесторов требует от Tesla публично объявить дату собрания и предоставить акционерам информацию для участия в процессе управления. Они считают, что отсутствие прозрачности вызывает опасения по поводу соблюдения прав акционеров.

Инвесторы хотят провести собрание даже через суд, такую роль суд округа может взять на себя, если компания не сможет провести его или получить письменное согласие в течение 13 месяцев.