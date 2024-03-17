Акционеры засудили Apple на $490 млн за сокрытие торговых проблем в Китае

Сообщается, что в 2018 году Тим Кук обнадёжил акционеров в устойчивости китайского рынка и позитивных прогнозах выручки на 2019 год, однако Apple резко скорректировала прогнозы выручки за год с $89-93 млрд до $84 млрд, или на 7,6%. При этом вендор обвинил в этой ситуации, в том числе проседание именно китайского рынка.

По существу акционеры обвиняют Apple и Кука лично в том, что компания торговала акциями по искусственно завышенным ценам, что привело к обвалу стоимости «когда были раскрыты истинные факты».

Apple заявила о несогласии с коллективным иском, но в качестве мирового соглашения готова выплатить вышеуказанную сумму, потому что «дальнейший судебный процесс будет длительным, чрезмерно обременительным, дорогостоящим и отвлекающим».