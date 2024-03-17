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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 10:30
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Акционеры засудили Apple на $490 млн за сокрытие торговых проблем в Китае

Из-за этого акции компании рухнули
Apple выразила готовность выплатить $490 млн в знак согласия на мировое соглашение с акционерами, которые подали на компанию в суд в 2019 году. Акционеры обвинили Apple в сокрытии реальной информации о продажах в Китае.
Акционеры засудили Apple на $490 млн за сокрытие торговых проблем в Китае

© Ferra.ru

Сообщается, что в 2018 году Тим Кук обнадёжил акционеров в устойчивости китайского рынка и позитивных прогнозах выручки на 2019 год, однако Apple резко скорректировала прогнозы выручки за год с $89-93 млрд до $84 млрд, или на 7,6%. При этом вендор обвинил в этой ситуации, в том числе проседание именно китайского рынка.

По существу акционеры обвиняют Apple и Кука лично в том, что компания торговала акциями по искусственно завышенным ценам, что привело к обвалу стоимости «когда были раскрыты истинные факты».

Apple заявила о несогласии с коллективным иском, но в качестве мирового соглашения готова выплатить вышеуказанную сумму, потому что «дальнейший судебный процесс будет длительным, чрезмерно обременительным, дорогостоящим и отвлекающим».

Источник:Business Insider
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#провалы
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#Apple
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#суд
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#сша