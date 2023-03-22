Наука и технологии
17:10, 22 марта 2023
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Ах ты ж «б.»! Билайн зарегистрировал для себя короткое название

Ёмко и понятно

Компания Вымпелком, владеющая брендом Билайн, зарегистрировала новый товарный знак. Логотип представляет собой строчную букву «б» с точкой и является альтернативной текущему варианту.

Ах ты ж «б.»! Билайн зарегистрировал для себя короткое название

Фото: Состав

Что интересно, сама компания активно использует новое лого ещё с 2022 года. Регистрация же товарного знака была завершена 13 марта 2023 года, а исключительное право на него будет действовать в течение десяти лет до 20 июля 2032 года.

Стоит отметить, что впервые логотип «б.» появился в качестве иконки для тестовой сборки мобильного приложения.

Ах ты ж «б.»! Билайн зарегистрировал для себя короткое название

Состав

К слову, Вымпелком ещё после выкупа прав на бренд Билайн у холдинга Veon подтвердила, что не будет заниматься ребрендингом.

Напомним, что мобильный оператор работает не только в России, но также и в Казахстане, Узбекистане и прочих странах.

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