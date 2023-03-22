Ах ты ж «б.»! Билайн зарегистрировал для себя короткое название

Что интересно, сама компания активно использует новое лого ещё с 2022 года. Регистрация же товарного знака была завершена 13 марта 2023 года, а исключительное право на него будет действовать в течение десяти лет до 20 июля 2032 года.

Стоит отметить, что впервые логотип «б.» появился в качестве иконки для тестовой сборки мобильного приложения.