Наука и технологии
Сегодня 11:08
Аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокирован навсегда
Кроме того, соцсеть будет блокировать пользователей, предоставляющих слово Трампу
Напомним, что еще 7 декабря аккаунты Дональда Трампа в Twitter, Facebook, а также Instagram подверглись блокировке. Тогда Трампа заставили удалить возмущения нечестными выборами под угрозой вечной блокировки в соцсетях. Сейчас же Twitter приняла решение заблокировать аккаунт действующего президента США навсегда.
Об этом, ссылаясь на представителей Twitter, сообщило CNN. Представители компании отметили, что перманентная блокировка американского лидера обусловлена “риском дальнейшего подстрекательства к насилию”. В Twitter добавили, что не держали в тайне свои намерения заблокировать аккаунта Трампа навсегда при условии дальнейших нарушениях правил социальной сети.
Кроме того, Twitter заявила о том, что будет блокировать аккаунты и других пользователей, предоставляющих слово Дональду Трампу.