Аккаунт Дональда Трампа в Twitter заблокирован навсегда

Об этом, ссылаясь на представителей Twitter, сообщило CNN. Представители компании отметили, что перманентная блокировка американского лидера обусловлена “риском дальнейшего подстрекательства к насилию”. В Twitter добавили, что не держали в тайне свои намерения заблокировать аккаунта Трампа навсегда при условии дальнейших нарушениях правил социальной сети.

Кроме того, Twitter заявила о том, что будет блокировать аккаунты и других пользователей, предоставляющих слово Дональду Трампу.