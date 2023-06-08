Аккумулятор какой ёмкости получила гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Pro

Ёмкость батареи Vision Pro составит 6500 мАч. По словам analyst941, разработчики сделали это намеренно: поскольку внешний аккумулятор можно будет класть в карман, то батарея с большим объёмом может доставлять неудобства. Аккумулятор такой ёмкости позволит гарнитуре работать автономно до двух часов.

Инсайдер отметил, что при выходе Vision Pro в широкую продажу, Apple и другие производители предложат различные модели внешнего аккумулятора для гарнитуры, в том числе большей ёмкости.