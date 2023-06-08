Аккумулятор какой ёмкости получила гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Pro

21:53, 08 июня 2023
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Аккумулятор какой ёмкости получила гарнитура виртуальной реальности Apple Vision ProПричём это внешний аккумулятор
Инсайдер analyst941 сообщил, что гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Pro получит внешний аккумулятор, также устройство можно будет подключать к сети.
Ёмкость батареи Vision Pro составит 6500 мАч. По словам analyst941, разработчики сделали это намеренно: поскольку внешний аккумулятор можно будет класть в карман, то батарея с большим объёмом может доставлять неудобства. Аккумулятор такой ёмкости позволит гарнитуре работать автономно до двух часов.
Инсайдер отметил, что при выходе Vision Pro в широкую продажу, Apple и другие производители предложат различные модели внешнего аккумулятора для гарнитуры, в том числе большей ёмкости.