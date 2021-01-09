Аккумуляторы вейпа назвали смертельно опасными

По словам представителей комиссии, данные аккумуляторы могут содержать металлические положительные и отрицательные клеммы, которые, в свою очередь, могут приводить к возникновению короткого замыкания при соприкосновении с металлическими предметами. К примеру, такая ситуация может произойти при контакте аккумулятора и мелочи или ключей в кармане владельца вейпа.

”После короткого замыкания незакрепленные ячейки могут перегреться, воспламеняя внутренние материалы ячейки и принудительно выбрасывая горящее содержимое. Это приводит к пожарам, взрывам, серьезным травмам и даже смерти”, - отметили в CPSC.