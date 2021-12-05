Аккуратнее с горячими напитками зимой — они могут привести к раку

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Аккуратнее с горячими напитками зимой — они могут привести к ракуНо проблем со здоровьем можно избежать
Холодная погода за окном зимой подталкивает к переходу на горячие напитки. Но, как оказалось, это может сыграть с вами злую шутку.
По словам терапевта Ларисы Алексеевой, слишком высокая температура напитков может повредить слизистую ротовой полости, пищевод и язык.
Её коллега врач-диетолог Алексей Калинчев также заявил, что в случае ожога языка негативная симптоматика сохраняется примерно в течение 12-24 часов. В конце концов, на фоне хронического воспаления, человек может столкнуться даже с онкологией.
Всего вышеперечисленного можно избежать, достаточно лишь употреблять напитки температурой 60 градусов.
Напомним, что ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева также рассказала о том, что слишком горячие блюда и напитки воздействуют на эмаль. Она может потрескаться, что приведёт к сильным болевым ощущениям.
Источник: RT