Аккуратнее с горячими напитками зимой — они могут привести к раку

По словам терапевта Ларисы Алексеевой, слишком высокая температура напитков может повредить слизистую ротовой полости, пищевод и язык.

Её коллега врач-диетолог Алексей Калинчев также заявил, что в случае ожога языка негативная симптоматика сохраняется примерно в течение 12-24 часов. В конце концов, на фоне хронического воспаления, человек может столкнуться даже с онкологией.

Всего вышеперечисленного можно избежать, достаточно лишь употреблять напитки температурой 60 градусов.

Напомним, что ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева также рассказала о том, что слишком горячие блюда и напитки воздействуют на эмаль. Она может потрескаться, что приведёт к сильным болевым ощущениям.