Активисты выиграли суд у компании, подав иск от имени животного

Речь идет об истории, в рамках которой компания VicForests разрушила среду обитания опоссумов Ледбитера, после чего ее все же признали нарушителем федерального закона об окружающей среде. Связано это с тем, что она, по сути, занималась операцией по заготовке леса, которая оказала или окажет значительное влияние на жизнь двух видов, которым угрожает вымирание.

Что интересно, в качестве истца выступили экологи-активисты, но от имени опоссума Ледбитера! Именно таким образом неравнодушные энтузиасты решили создать интересный прецедент.

Вероятнее всего, в будущем правительство штата и федеральное правительство займется переосмыслением вопроса управления лесами — они должны будут учитывать постоянную угрозу угрожаемым видам от изменения климата, пожаров и утраты мест обитания.