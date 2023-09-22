Активный шумодав и автономность до 40 часов: Xiaomi представила наушники Redmi Buds 5 за $27

Redmi Buds 5 выполнены в формате внутриканальных затычек и оборудованы 12,4-мм динамиками с диафрагмой, покрытой титаном.

Они обладают трёхуровневой системой активного шумоподавления, которая эффективно блокирует внешние шумы, делая её почти в 3 раза эффективнее, чем у предыдущей модели Buds 4.

Помимо этого, наушники оснащены режимом прозрачности и двойными микрофонами, что обеспечивает чистый и ясный звук даже в ветреную погоду.