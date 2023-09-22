Активный шумодав и автономность до 40 часов: Xiaomi представила наушники Redmi Buds 5 за $27

Активный шумодав и автономность до 40 часов: Xiaomi представила наушники Redmi Buds 5 за $27Есть и камуфляжная версия
Компания Redmi анонсировала свои новые беспроводные наушники — Redmi Buds 5. За цену всего в $27, эти наушники предлагают активное шумоподавление и автономную работу до 40 часов.
Redmi Buds 5 выполнены в формате внутриканальных затычек и оборудованы 12,4-мм динамиками с диафрагмой, покрытой титаном.
Они обладают трёхуровневой системой активного шумоподавления, которая эффективно блокирует внешние шумы, делая её почти в 3 раза эффективнее, чем у предыдущей модели Buds 4.
Помимо этого, наушники оснащены режимом прозрачности и двойными микрофонами, что обеспечивает чистый и ясный звук даже в ветреную погоду.
Соединение с устройствами происходит посредством Bluetooth 5.3, а поддержка аудиоформатов AAC и SBC гарантирует высокое качество звука. Зарядка кейса обеспечивает до 40 часов работы, а всего 5 минут зарядки дарят 2 часа прослушивания музыки.
Наушники уже доступны для покупки в трёх цветах: белом, чёрном и светло-фиолетовом. Кроме того, 26 сентября станет доступна специальная версия Buds 5 AAPE Trend Limited Edition в камуфляжной расцветке за $41.