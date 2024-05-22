Актриса Скарлетт Йоханссон добилась от OpenAI отключения своего голоса в ChatGPT

Опубликовано 22 мая 2024, 12:00
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Актриса Скарлетт Йоханссон добилась от OpenAI отключения своего голоса в ChatGPTХотя OpenAI и не согласилась со словами актрисы, её голос отключили
Компания OpenAI отказалась от женского голоса Sky в чат-боте версии ChatGPT-4o. С таким требованием к главе компании Сэму Альтману обратились адвокаты актрисы Скарлетт Йоханссон.
Она заявила, что Sky говорит её голосом. В OpenAI утверждали, что это не так: якобы они не хотели использовать для Sky голос Йоханссон и никогда к этому не стремились. При этом, по словам актрисы, после того, как она отказала в этом представителям OpenAI, они всё равно использовали её голос.
Несмотря на то, что OpenAI опровергает слова Йоханссон, голос Sky всё же отключили.