Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 12:00
1 мин.

Актриса Скарлетт Йоханссон добилась от OpenAI отключения своего голоса в ChatGPT

Хотя OpenAI и не согласилась со словами актрисы, её голос отключили
Компания OpenAI отказалась от женского голоса Sky в чат-боте версии ChatGPT-4o. С таким требованием к главе компании Сэму Альтману обратились адвокаты актрисы Скарлетт Йоханссон.
Актриса Скарлетт Йоханссон добилась от OpenAI отключения своего голоса в ChatGPT
© Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Она заявила, что Sky говорит её голосом. В OpenAI утверждали, что это не так: якобы они не хотели использовать для Sky голос Йоханссон и никогда к этому не стремились. При этом, по словам актрисы, после того, как она отказала в этом представителям OpenAI, они всё равно использовали её голос.

Несмотря на то, что OpenAI опровергает слова Йоханссон, голос Sky всё же отключили.

Источник:Variety
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#нейросеть
,
#ChatGPT
,
#голос
,
#чат
,
#бот