Актриса Скарлетт Йоханссон добилась от OpenAI отключения своего голоса в ChatGPT

Она заявила, что Sky говорит её голосом. В OpenAI утверждали, что это не так: якобы они не хотели использовать для Sky голос Йоханссон и никогда к этому не стремились. При этом, по словам актрисы, после того, как она отказала в этом представителям OpenAI, они всё равно использовали её голос.

Несмотря на то, что OpenAI опровергает слова Йоханссон, голос Sky всё же отключили.