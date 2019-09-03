“Альфа-Банк” открыл собственный магазин одежды

Так, судя по словам Гиязова, в этом магазине будут продаваться товары как собственного производства, так и созданные в коллаборации с другими известными брендами, такими как Moleskine. Помимо этого в магазине расположилась точка самообслуживания Starbucks. По планам компании, размер выручки от продажи брендированной одежды на сайте и в магазине должен составить от 16 до 18 млн руб до конца этого года.

По имеющейся информации, уже в начале 2020 года “Альфа-Банк” планирует провести тестирование продажи собственной брендированной одежды, а также кофе Starbucks и в других отделениях банка.