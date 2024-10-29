Альфа-банк станет оператором мобильной связи

Альфа-Банк объявил о запуске нового проекта мобильной связи «Альфа-Мобайл» совместно с ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Планируется, что новый оператор появится уже в первом квартале 2025 года. По словам представителей «ВымпелКом», партнёрство откроет обеим компаниям дополнительные возможности для расширения услуг и развития бизнеса.

Как отметил вице-президент по операторскому бизнесу «ВымпелКом» Сергей Быков, сотрудничество с Альфа-Банком стало логичным шагом после масштабного обновления сети компании, проведённого по всей стране. Благодаря этому проекту, клиенты банка смогут получить новые решения в области мобильной связи и интеграции финансовых услуг.

Генеральный директор «Альфа-Мобайл» Андрей Литвинов подчеркнул, что запуск виртуального оператора (MVNO) — это важная часть стратегии банка, направленная на развитие сервиса daily banking. С «Альфа-Мобайл» банк рассчитывает предложить клиентам удобные и интегрированные услуги, которые сделают ежедневное банковское обслуживание ещё доступнее и полезнее.