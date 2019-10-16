Альфа-банк введет распознавание лиц клиентов на входе в отделения

Главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский рассказал, что по прогнозам его компании, в течение ближайших 3-5 лет все офисы Альфа-банка, коих на данный момент насчитывается 420 по всей стране, будут оборудованы новой системой.

”Сейчас в банке ведется работа над прототипом отделения будущего — phygital-офиса. Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой”, — рассказал Верхошинский в беседе с РБК.