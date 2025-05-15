Наука и технологии
Опубликовано 15 мая 2025, 19:23
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Алгоритм Capivara раскрыл скрытые структуры галактик

Новый метод группирует области по спектральному сходству
Астрономы из Национального тайваньского университета представили алгоритм Capivara, который позволяет выделять в галактиках физически связанные структуры на основе полного спектра света. Вместо привычного усреднения данных и оценки яркости, метод опирается на сходство спектров, что сохраняет тонкие различия в химическом составе и движении газа.
Алгоритм Capivara раскрыл скрытые структуры галактик

© Ferra.ru

При анализе данных из программы MaNGA Capivara автоматически выделил в галактиках такие особенности, как спиральные рукава, кольца, бары и даже сложные приливные хвосты. Алгоритм не задает заранее форму или размер структуры, а самостоятельно группирует области, в которых спектры излучения совпадают. Это позволяет обнаружить элементы, которые могут ускользнуть при традиционном делении галактики на зоны по яркости или площади.

Разработка построена на методах спектрального кластеризации с ускорением на графических процессорах. Благодаря этому алгоритм справляется с огромным объемом данных: отдельные галактики в современных исследованиях содержат десятки и сотни тысяч спектров. При этом Capivara не усредняет информацию внутри кластеров, что критично для изучения градиентов металличности, фронтов ударных волн и зон ионизации.

Авторы подчеркивают, что новая техника не заменит существующие инструменты, а дополнит их, сохраняя целостность спектральной информации.

Алгоритм Capivara раскрыл скрытые структуры галактик

© Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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