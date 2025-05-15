Алгоритм Capivara раскрыл скрытые структуры галактик

При анализе данных из программы MaNGA Capivara автоматически выделил в галактиках такие особенности, как спиральные рукава, кольца, бары и даже сложные приливные хвосты. Алгоритм не задает заранее форму или размер структуры, а самостоятельно группирует области, в которых спектры излучения совпадают. Это позволяет обнаружить элементы, которые могут ускользнуть при традиционном делении галактики на зоны по яркости или площади.

Разработка построена на методах спектрального кластеризации с ускорением на графических процессорах. Благодаря этому алгоритм справляется с огромным объемом данных: отдельные галактики в современных исследованиях содержат десятки и сотни тысяч спектров. При этом Capivara не усредняет информацию внутри кластеров, что критично для изучения градиентов металличности, фронтов ударных волн и зон ионизации.

Авторы подчеркивают, что новая техника не заменит существующие инструменты, а дополнит их, сохраняя целостность спектральной информации.