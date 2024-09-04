Алгоритм нашел сотни новых генов, связанных с раком

Изменения в генах являются основной причиной рака. Они могут нарушить нормальную функцию клеток. По данным базы COSMIC, существует 626 генов, мутации которых приводят к неконтролируемому росту клеток. Новое исследование выявило 813 генов, которые способствуют раковому росту через молекулярный механизм сплайсинга, игнорируемый ранее.

Учёные использовали алгоритм под названием Spotter для анализа генетических данных и определения генов, участвующих в сплайсинге. Оказалось, что сплайсинг может быть независимым механизмом, вызывающим рак, дополняющим известные мутационные пути.

В будущем эта технология может помочь в разработке более точных терапий и улучшении понимания рака.