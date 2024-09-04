Алгоритм нашел сотни новых генов, связанных с раком

Опубликовано 04 сентября 2024, 06:001 мин.
Алгоритм нашел сотни новых генов, связанных с ракомОбнаружены потенциальные мишени для терапии
Ученые Центра геномных исследований (CRG) нашли сотни потенциальных новых генов, связанных с раком. Для этого был использован новый алгоритм. Их открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, значительно расширяет список потенциальных мишеней для лечения заболевания.
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Изменения в генах являются основной причиной рака. Они могут нарушить нормальную функцию клеток. По данным базы COSMIC, существует 626 генов, мутации которых приводят к неконтролируемому росту клеток. Новое исследование выявило 813 генов, которые способствуют раковому росту через молекулярный механизм сплайсинга, игнорируемый ранее.
Учёные использовали алгоритм под названием Spotter для анализа генетических данных и определения генов, участвующих в сплайсинге. Оказалось, что сплайсинг может быть независимым механизмом, вызывающим рак, дополняющим известные мутационные пути.
В будущем эта технология может помочь в разработке более точных терапий и улучшении понимания рака.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак