Алгоритмы ИИ помогут диагностировать болезнь Паркинсона по голосу

Болезнь Паркинсона — быстрое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое затрагивает более 8,5 миллионов человек по всему миру. Одними из первых признаков болезни являются нарушения речи, такие как изменения в тоне, артикуляции и ритме, что связано с ослаблением контроля над голосовыми мышцами.

В ходе исследования, проведенного учеными из Среднего технического университета в Багдаде и Университета Южной Австралии, изучены достижения в области ИИ для диагностики болезни Паркинсона. Результаты были представлены на Пятой научной конференции по исследованиям в области электротехнических технологий в 2024 году.

Ученые утверждают, что ИИ-модели, обученные на простых записях речи пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей, могут с точностью до 99% выявлять изменения в голосе, которые указывают на развитие заболевания. Это позволяет диагностировать болезнь на ранних стадиях, еще до появления видимых симптомов.