Alibaba и Tencent отключили ИИ во время важных экзаменов в Китае

В дни экзаменов, которые проходят в течение нескольких дней по всей стране, приложения, включая Yuanbao от Tencent и Kimi от Moonshot, отключили возможность обработки фотографий. При попытке использовать функцию во время экзамена чат-боты отвечают, что сервис временно недоступен, чтобы не создавать преимуществ у участников.

«Гаокао» — самый важный экзамен для китайских старшеклассников, от которого во многом зависит их будущее. В нем участвуют около 13,4 миллиона учеников, и для многих это единственный шанс поступить в вуз, особенно для ребят из небольших городов и малообеспеченных семей. В стране отсутствует система поступления, как в США, где учитываются годовые оценки, эссе и стандартизированные тесты. Поэтому этот экзамен имеет огромное значение и строго контролируется для исключения нарушений.