Наука и технологии
Опубликовано 09 июня 2025, 12:28
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Alibaba и Tencent отключили ИИ во время важных экзаменов в Китае

Популярные чат-боты приостановили распознавание фото
В Китае крупнейшие искусственные интеллекты (ИИ), такие как Qwen от Alibaba и приложения Tencent, временно отключили функцию распознавания изображений во время проведения ежегодных вступительных экзаменов в университеты — «гаокао». Это сделано для предотвращения мошенничества и обеспечения честности тестирования.
Alibaba и Tencent отключили ИИ во время важных экзаменов в Китае

© Ferra.ru

В дни экзаменов, которые проходят в течение нескольких дней по всей стране, приложения, включая Yuanbao от Tencent и Kimi от Moonshot, отключили возможность обработки фотографий. При попытке использовать функцию во время экзамена чат-боты отвечают, что сервис временно недоступен, чтобы не создавать преимуществ у участников.

«Гаокао» — самый важный экзамен для китайских старшеклассников, от которого во многом зависит их будущее. В нем участвуют около 13,4 миллиона учеников, и для многих это единственный шанс поступить в вуз, особенно для ребят из небольших городов и малообеспеченных семей. В стране отсутствует система поступления, как в США, где учитываются годовые оценки, эссе и стандартизированные тесты. Поэтому этот экзамен имеет огромное значение и строго контролируется для исключения нарушений.