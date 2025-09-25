Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2025, 19:30
1 мин.

Alibaba объявила о сотрудничестве с Nvidia

Компания делает ставку на развитие ИИ
Китайская компания Alibaba сообщила о партнерстве с Nvidia для развития облачных сервисов и создания новых продуктов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Основное внимание теперь будет уделено ИИ, который становится ключевым направлением наряду с онлайн-торговлей и оптовыми услугами.
© Alibaba

Решение выглядит противоречивым, так как власти Китая ранее запретили крупнейшим технологическим компаниям приобретать чипы Nvidia. Однако в Alibaba заявили, что их облачная платформа для искусственного интеллекта будет использовать полный набор программных решений Nvidia, что формально не нарушает требования о переходе на отечественные процессоры.

Компания уже разработала собственные ИИ-чипы, сопоставимые с решениями Nvidia, а также сеть на основе Ethernet для замены зарубежных технологий. Тем не менее сотрудничество с Nvidia направлено на создание облачной системы, которая ускорит развитие реальных приложений искусственного интеллекта.

Помимо этого, Alibaba представила планы по строительству новых дата-центров в Бразилии, Франции и Нидерландах, а также расширению инфраструктуры в Мексике, Южной Корее, Японии, Малайзии и Дубае. Такой шаг позволит компании укрепить позиции на международном рынке и предложить больше решений в области ИИ для бизнеса.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ALIBABA
,
#NVIDIA