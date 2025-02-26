Alibaba открыла доступ к модели ИИ для генерации видео и изображений

Компания представила четыре варианта модели: T2V-1.3B, T2V-14B, I2V-14B-720P и I2V-14B-480P. Они способны создавать изображения и видео на основе текстовых или графических запросов. Число «14B» в названии моделей указывает на 14 миллиардов параметров, что позволяет им более точно обрабатывать данные и выдавать реалистичные результаты. Теперь модели доступны для использования на платформе Alibaba Cloud ModelScope и в сервисе Hugging Face, включая коммерческое применение.

Alibaba впервые представила свою модель в январе, позже сократив ее название с Wanx до Wan. Компания утверждает, что ее ИИ занимает лидирующие позиции на VBench — рейтинге генеративных видео-моделей, особенно в области взаимодействия нескольких объектов.