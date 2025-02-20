Alibaba открыла первый дата-центр в Мексике для расширения ИИ-инфраструктуры

Новый дата-центр позволит Alibaba Cloud расширить свою глобальную сеть, которая теперь насчитывает 87 зон доступности в 29 регионах мира. Это укрепляет позиции компании в области облачных сервисов, а также помогает местным бизнесам и разработчикам внедрять инновации и расти устойчиво, отметил Селина Юань, президент международного бизнеса Alibaba Cloud.

Дата-центры играют важную роль в облачных вычислениях, предоставляя компаниям возможность использовать вычислительные ресурсы и программное обеспечение как услугу через интернет. В таких центрах размещаются серверы и системы хранения данных, которые обеспечивают стабильную работу цифровых проектов, включая разработки в области ИИ.