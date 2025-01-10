Alibaba представила ИИ-программиста, создающего приложения за несколько минут

Система Tongyi Lingma может выполнять полный цикл задач: анализировать запросы, писать код, отлаживать и завершать разработку приложения. По заявлению компании, этот инструмент повышает эффективность программирования более чем в 10 раз, что может значительно сократить время разработки.

ИИ-программист работает на основе крупных языковых моделей Tongyi Qianwen, которые также лежат в основе других генеративных ИИ-сервисов, таких как ChatGPT. Alibaba утверждает, что их система является первой в мире, поддерживающей популярные платформы разработки, включая Microsoft Visual Studio Code и инструменты от JetBrains.

Разработчики из Китая уже сравнивают новый продукт Alibaba с существующими решениями. Шанхайский программист Фрэнк Лин отметил, что ранее использовал инструменты на платформе ChatGPT, которые помогают с рутинными задачами, но ограничены в «творческих возможностях». Он выразил заинтересованность в тестировании Tongyi Lingma, отметив, что система Alibaba выглядит более мощной по описанию.