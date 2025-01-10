Наука и технологии
Опубликовано 10 января 2025, 20:07
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Alibaba представила ИИ-программиста, создающего приложения за несколько минут

Новый инструмент Tongyi Lingma
Alibaba Cloud, подразделение облачных технологий китайского гиганта Alibaba Group, запустило искусственный интеллект (ИИ), который способен создавать приложения всего за несколько минут.
Alibaba представила ИИ-программиста, создающего приложения за несколько минут

© Ferra.ru

Система Tongyi Lingma может выполнять полный цикл задач: анализировать запросы, писать код, отлаживать и завершать разработку приложения. По заявлению компании, этот инструмент повышает эффективность программирования более чем в 10 раз, что может значительно сократить время разработки.

ИИ-программист работает на основе крупных языковых моделей Tongyi Qianwen, которые также лежат в основе других генеративных ИИ-сервисов, таких как ChatGPT. Alibaba утверждает, что их система является первой в мире, поддерживающей популярные платформы разработки, включая Microsoft Visual Studio Code и инструменты от JetBrains.

Разработчики из Китая уже сравнивают новый продукт Alibaba с существующими решениями. Шанхайский программист Фрэнк Лин отметил, что ранее использовал инструменты на платформе ChatGPT, которые помогают с рутинными задачами, но ограничены в «творческих возможностях». Он выразил заинтересованность в тестировании Tongyi Lingma, отметив, что система Alibaba выглядит более мощной по описанию.