Alibaba представила новую модель ИИ для генерации и редактирования изображений

Опубликовано 29 июня 2025, 14:141 мин.
Alibaba представила новую модель ИИ для генерации и редактирования изображенийQwen VLo работает с текстами и картинками в одном интерфейсе
Китайская компания Alibaba продолжает активно развивать направление искусственного интеллекта (ИИ) и представила обновленную модель под названием Qwen VLo. Она способна создавать и изменять изображения как по текстовым подсказкам, так и на основе других картинок.
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Модель входит в линейку Qwen, которую Alibaba продвигает как самостоятельное ИИ-направление. Qwen VLo является продолжением версии Qwen2.5-VL и получила новые возможности. Например, теперь пользователи могут наблюдать, как постепенно формируется изображение, что стало возможным благодаря технологии поэтапной генерации.
С помощью сервиса можно отправить простой запрос вроде «нарисуй милого кота» и получить готовую картинку. Также можно загрузить собственное изображение и указать, что нужно изменить, например — добавить коту шапку.