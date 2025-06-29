Alibaba представила новую модель ИИ для генерации и редактирования изображений

Модель входит в линейку Qwen, которую Alibaba продвигает как самостоятельное ИИ-направление. Qwen VLo является продолжением версии Qwen2.5-VL и получила новые возможности. Например, теперь пользователи могут наблюдать, как постепенно формируется изображение, что стало возможным благодаря технологии поэтапной генерации.

С помощью сервиса можно отправить простой запрос вроде «нарисуй милого кота» и получить готовую картинку. Также можно загрузить собственное изображение и указать, что нужно изменить, например — добавить коту шапку.