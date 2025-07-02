Alibaba расширит облачные ИИ-сервисы в Малайзии и на Филиппинах

Опубликовано 02 июля 2025, 22:121 мин.
Alibaba расширит облачные ИИ-сервисы в Малайзии и на ФилиппинахКомпания строит дата-центры и инвестирует в инфраструктуру
Китайская компания Alibaba продолжает масштабировать свое облачное направление, делая ставку на развитие искусственного интеллекта (ИИ). На этой неделе компания открыла уже третий дата-центр в Малайзии и сообщила о планах запустить второй центр обработки данных на Филиппинах в октябре.
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Кроме того, Alibaba Cloud объявила о создании глобального центра компетенций в Сингапуре. Его задача — ускорить внедрение ИИ в различных отраслях экономики. В компании рассчитывают, что центр поможет свыше 5 тысячам предприятий и 100 тысячам разработчиков получить доступ к современным ИИ-моделям.
Параллельно с расширением в Юго-Восточной Азии Alibaba инвестирует в облачную инфраструктуру в других странах, включая Таиланд, Мексику и Южную Корею. В ближайшие три года компания планирует активное строительство новых объектов в Китае, Японии, странах Ближнего Востока, Европе и обеих Америках.
На развитие ИИ-инфраструктуры Alibaba намерена потратить более $53 миллиардов.