Alibaba расширит облачные ИИ-сервисы в Малайзии и на Филиппинах

Кроме того, Alibaba Cloud объявила о создании глобального центра компетенций в Сингапуре. Его задача — ускорить внедрение ИИ в различных отраслях экономики. В компании рассчитывают, что центр поможет свыше 5 тысячам предприятий и 100 тысячам разработчиков получить доступ к современным ИИ-моделям.

Параллельно с расширением в Юго-Восточной Азии Alibaba инвестирует в облачную инфраструктуру в других странах, включая Таиланд, Мексику и Южную Корею. В ближайшие три года компания планирует активное строительство новых объектов в Китае, Японии, странах Ближнего Востока, Европе и обеих Америках.

На развитие ИИ-инфраструктуры Alibaba намерена потратить более $53 миллиардов.