Alibaba создала команду по робототехнике на базе лаборатории Qwen

Новая команда будет сосредоточена на развитии так называемого «воплощенного искусственного интеллекта» (ИИ), который подразумевает интеграцию ИИ в физические устройства. Это знаменует выход компании в область аппаратных решений, управляемых искусственным интеллектом.

Линь Цзюньян отметил, что современные мультимодальные базовые модели эволюционируют в более сложные системы — «базовых агентов». Эти агенты способны использовать инструменты и память для выполнения сложных логических задач, чему способствует обучение с подкреплением.

По его мнению, следующим логическим шагом для таких технологий является переход из виртуальной среды в физический мир. Создание специализированной группы внутри лаборатории Qwen указывает на стратегический интерес Alibaba к разработке «мозгов» для роботов. Это соответствует общей тенденции среди крупных технологических компаний, которые активизируют исследования на стыке искусственного интеллекта и робототехники.