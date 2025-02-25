Alibaba вложит $53 млрд в ИИ-инфраструктуру

Китайский интернет-гигант намерен увеличить расходы на облачные вычисления и искусственный интеллект больше, чем за последние десять лет. В официальном блоге компании говорится, что Alibaba стремится стать ключевым партнером для разработчиков ИИ-моделей, которым требуется все больше вычислительных мощностей.

Решение о масштабных инвестициях было принято в период, когда инвесторы обсуждают, не переоценивают ли крупнейшие технологические компании будущий спрос на ИИ-сервисы. По мнению аналитиков, заявленная сумма инвестиций превысила предыдущие прогнозы на 30 миллиардов юаней.