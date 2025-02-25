Alibaba вложит $53 млрд в ИИ-инфраструктуру

Опубликовано 25 февраля 2025, 06:001 мин.
Alibaba вложит $53 млрд в ИИ-инфраструктуруЗа три года
Alibaba сообщила о планах инвестировать более 380 миллиардов юаней ($53 млрд) в инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ), включая дата-центры, в течение ближайших трех лет. Это крупнейшее вложение китайской частной компании в развитие облачных технологий и ИИ.
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Китайский интернет-гигант намерен увеличить расходы на облачные вычисления и искусственный интеллект больше, чем за последние десять лет. В официальном блоге компании говорится, что Alibaba стремится стать ключевым партнером для разработчиков ИИ-моделей, которым требуется все больше вычислительных мощностей.
Решение о масштабных инвестициях было принято в период, когда инвесторы обсуждают, не переоценивают ли крупнейшие технологические компании будущий спрос на ИИ-сервисы. По мнению аналитиков, заявленная сумма инвестиций превысила предыдущие прогнозы на 30 миллиардов юаней.
Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак