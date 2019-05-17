Aliexpress договорился об ускоренной доставке заказов в «Пятёрочки»

Компания Х5 Retail Group сумела договорила с торговой площадкой AliExpress о доставке заказов в свои магазины. Об этом рассказал Интерфакс со ссылкой на генерального директора «Пятерочки» Сергей Гончаров.

В рамах договорённости, покупатели Aliexpress смогут получать товары в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель».

Договор подписали подразделение почтовых сервисов «X5 Омни» и Cainiao, дочерняя компания китайского гиганта Alibaba Group. Доставку будет осуществляться через платформу почтовых сервисов «X5 Омни» с использованием логистики X5.

Поставка первых тестовых отправлений планируется в июне этого года.