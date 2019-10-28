Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября

Так, на Tmall можно будет купить прошлогодний хит — iPhone XR на 64 ГБ — который до выхода iPhone 11 считался одним из лучших смартфонов Apple в плане популярности среди покупателей. Цена на устройство 11 ноября составит 43 990 рублей вместо 49 990 рублей, которые за него просили еще некоторое время назад. Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.

Также о своих скидках сообщила и площадка Aliexpress. Так, любители смартфонов от OnePlus могут присмотреться к выгодному предложению на OnePlus 7 Pro, который 11 ноября будут продавать по цене в 33 000 рублей вместо 34 500 рублей, которые за весенний флагман просят прямо сейчас.

Напомним, что “День холостяка” — это современный китайский праздник, посвященный людям, не состоящим в браке. В этот день крупнейшие местные онлайн и оффлайн площадки проводят щедрые распродажи, являющиеся аналогом “Черной пятницы” в США.