AliExpress начал начислять собственный кэшбэк за покупки

Сообщается, что накопить баллы можно при покупке товаров, которые участвуют в программе лояльности. Такие позиции можно найти по специальной отметке в карточке товара. Последняя также содержит информацию о количестве баллов, которые получит покупатель после покупки. На данный момент участниками программы уже стали более 130 тысяч товаров отечественных продавцов, и с течением времени их будет становится все больше.

Что касается процента кешбека, он варьируется от 1% до 5% от суммы покупки и зависит от уровня пользователя в программе лояльности.

Отметим, что один балл эквивалентен одному рублю. Ими можно оплачивать до 50% стоимости будущих покупок.