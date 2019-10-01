Aliexpress начал торговать российскими драгоценностями

По словам генерального директора AliExpress в России Лю Вэй, российские покупатели на протяжении долгого времени охотно приобретают бижутерию от китайских продавцов, в связи с чем это одна из самых популярных категорий товаров на площадке. Теперь же, по словам господина Вэя, у Aliexpress будет возможность “стать одними из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий".

Так, китайская интернет-площадка уже смог получить доступ к ассортименту более чем из 10 тыс товаров, благодаря чему на Tmall будут выставлены различные изделия как из золота, так и из серебра и драгоценных камней. По словам ответственных лиц, компания усердно занимается решением вопроса доставки — планируется, что для оформления и доставки товаров продавцы привлекут воспользуются услугами крупнейших курьерских сервисов в России.