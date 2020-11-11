AliExpress начнет бесплатно доставлять в Россию недорогие товары

По словам представителей китайской Cainiao, являющейся частью Alibaba Group, ранее такие товары продавались лишь с платной доставкой, но теперь все изменится и пересылка будет абсолютно бесплатной, передает Коммерсант. Помимо этого, также выяснилось, что на долю покупок до 5 долларов приходится более половины сделанных россиянами заказов на AliExpress.

Отметим, что к 11.11 компания также удвоила количество авиарейсов в Россию. Сделано это было для того, чтобы покупатели смогли получить свои посылки в кратчайшие сроки и не столкнулись с увеличением ожидания заказов из-за повышенного спроса в период ноябрьских праздников на площадке.