AliExpress начнет доставлять смартфоны в Россию в два раза быстрее

Согласно данным источников, логистический оператор Cainiao Network, принадлежащий Alibaba Group, осуществил запуск специальных авиарейсов из Гонконга в Москву. Так, данный авиарейс был сформирован для перевозки как смартфонов, так и других устройств, в числе которых планшеты, дроны и прочие гаджеты с литий-ионными аккумуляторами. Информация о данном нововведении была оглашена представителями Alibaba Group. Напомним, что AliExpress принадлежит Alibaba Group.

Таким образом компания планирует доставлять россиянам востребованные товары в два раза быстрее. Отметим, что ранее средняя продолжительность доставки смартфонов и планшетов из Китая для россиян, проживающих в крупных городах, составляла 30 дней, тогда как с помощью новых авиарейсов она может уменьшиться до 15 дней.