Наука и технологии
Сегодня 11:22
Aliexpress начнет избавляться от услуг Почты России из-за долгой доставки
Путем перевода 20% доставок в постаматы
Стало известно, что российское представительство Aliexpress приняло решение по модернизации структуры транспортировки товаров с интернет-магазина. Так, по словам компании, планируется увеличить объем доставок через постаматы до 20% от среднего количества заказов. Отмечается, что главной задачей данной инициативы является уменьшение зависимости от компании Почта России.
Сообщается, что избавление от зависимости будет происходить путем внедрения фирменной логистической платформы Цайняо. Известно, что на сегодняшний день именно через Почту России транспортируется большая часть доставок, составив 80% от общей доли.
Так, AliExpress начал сотрудничество с одной из ведущих российских мультиформатных розничных компаний, а именно с X5 Retail Group. Заказанные товары можно получить в постаматах, а также на кассах некоторых магазинов сети “Пятерочка”. По словам представителей компании, более 90% заказанных товаров в данные пункты выдачи поступают покупателю за 15 дней, тогда как почтой данная транспортировка заняла бы порядка 25 дней.