Aliexpress начнет избавляться от услуг Почты России из-за долгой доставки

Сообщается, что избавление от зависимости будет происходить путем внедрения фирменной логистической платформы Цайняо. Известно, что на сегодняшний день именно через Почту России транспортируется большая часть доставок, составив 80% от общей доли.

Так, AliExpress начал сотрудничество с одной из ведущих российских мультиформатных розничных компаний, а именно с X5 Retail Group. Заказанные товары можно получить в постаматах, а также на кассах некоторых магазинов сети “Пятерочка”. По словам представителей компании, более 90% заказанных товаров в данные пункты выдачи поступают покупателю за 15 дней, тогда как почтой данная транспортировка заняла бы порядка 25 дней.