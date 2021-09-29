AliExpress начнёт доставлять российскую еду зарубежным покупателям

AliExpress Россия запустил проект по продаже еды от российских локальных продавцов по всему миру. Пока это касается только продуктов питания без глютена. Все продукты прошли тестирование на соответствие международным стандартами, а также сертифицированы Ассоциацией Европейских обществ больных целиакией и будут доставляться Почтой России. Как отмечается, всего на AliExpress за последнее время выросла доля потребителей российских экспортных товаров — 400%.

Также супермаркет планирует продавать товары из категории «для мам и детей».