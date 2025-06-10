AliExpress назвал популярные электровелосипеды у россиян

В числе лидеров по популярности оказались бренды Shengmilo, Hot Wolf и Nathaniel. Эти марки чаще всего выбирали пользователи в начале года, заказывая технику с доставкой из Китая.

Одной из популярных моделей стал Shengmilo S26 — электрический горный велосипед с мотором 2000 Вт и батареей Samsung на 48 Вольт. Он способен проехать до 80 километров при помощи ассистента педалирования и 40−50 километров в полностью электрическом режиме. Конструкция включает алюминиевую раму, амортизационную вилку и задний амортизатор,. Время полной зарядки батареи составляет 7−8 часов.