AliExpress назвал популярные электровелосипеды у россиян

AliExpress назвал популярные электровелосипеды у россиянМодели Shengmilo, Hot Wolf и Nathaniel
В числе лидеров по популярности оказались бренды Shengmilo, Hot Wolf и Nathaniel. Эти марки чаще всего выбирали пользователи в начале года, заказывая технику с доставкой из Китая.
Одной из популярных моделей стал Shengmilo S26 — электрический горный велосипед с мотором 2000 Вт и батареей Samsung на 48 Вольт. Он способен проехать до 80 километров при помощи ассистента педалирования и 40−50 километров в полностью электрическом режиме. Конструкция включает алюминиевую раму, амортизационную вилку и задний амортизатор,. Время полной зарядки батареи составляет 7−8 часов.
Hot Wolf — еще один востребованный бренд. Электрический велосипед с мотором мощностью 750 Вт предлагает хорошие характеристики для городской и внедорожной эксплуатации. Устройство оснащено литий-ионной батареей, алюминиевой рамой, амортизационной вилкой и дисковыми тормозами. Широкие шины и поддержка режимов электропривода и ассистента педалирования делают модель устойчивой и удобной в использовании. Максимальная скорость достигает 40 км/ч, а максимальная грузоподъемность — 150 кг.
В сегменте фэтбайков популярна модель EKX T1 с мотором на 1000 Вт и батареей 48 В, 20 Ач. Этот электровелосипед способен проехать от 60 до 70 километров на одном заряде и развивать скорость до 50 км/ч. Для безопасности и удобства велосипед оснащен дисковыми тормозами, влагозащитой по стандарту IP67, а также ЖК-дисплеем. Его рама сделана из алюминия, а шины имеют размер 20×4 дюйма, что обеспечивает отличную проходимость по разным поверхностям. Вес модели — 34 кг, а время полной зарядки — 11−13 часов.
Для тех, кто предпочитает компактные решения, Hot Wolf MX300 предлагает складную конструкцию с 26-дюймовыми колесами и мотором мощностью 350 Вт. Запас хода составляет около 30 км, а максимальная скорость достигает 30 км/ч. Велосипед оснащен 21-скоростной трансмиссией Shimano, амортизационной вилкой и дисковыми тормозами. Весит модель 25 кг и выдерживает нагрузку до 150 кг. Для удобства в поездках предусмотрены LED-фонарь и LCD-дисплей, а также регулируемый руль и сиденье. Время зарядки — около 6 часов.
Nathaniel SYR03 — еще одна горная модель, оснащенная мотором мощностью 1000 Вт и батареями 48 В, 20 Ач или 25 Ач, что обеспечивает запас хода от 70 до 110 километров в зависимости от емкости аккумулятора. Колеса с шинами CST диаметром 27 дюймов. Максимальная скорость достигает 40 км/ч. Велосипед имеет четыре режима езды, гидравлические тормоза и LED-фару. Эта модель рассчитана на рост пользователей от 160 до 190 см.