AliExpress назвал самые популярные повербанки у россиян в 2025 году

AliExpress назвал самые популярные повербанки у россиян в 2025 годуМодели от Baseus, KUULAA и других брендов
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На первом месте по продажам оказался повербанк Baseus Power Bank 20 000 с батареей 20,000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку до 22,5 Вт и может заряжать одновременно до четырех устройств благодаря двум встроенным кабелям и дополнительным портам USB-A и USB-C. Устройство оснащено LCD-дисплеем, показывающим уровень заряда, а кабели хранятся в корпусе.
Вторую позицию занимает KUULAA 20 000 — универсальный повербанк на 20,000 мАч с тремя выходами и поддержкой быстрой зарядки по стандартам USB PD и QC 3.0. Он способен одновременно заряжать три гаджета и оснащён цифровым дисплеем для отображения заряда. Корпус выполнен из прочного пластика, а вес устройства составляет 368 граммов.
Также в списке отмечен Baseus Mini Magnetic Power Bank — компактный повербанк с емкостью 5,000 мАч и поддержкой зарядки мощностью до 20 Вт. Он оснащен магнитным креплением MagSafe для удобной фиксации на смартфонах и USB-C портом. Устройство защищено от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания.
Baseus Power Bank 10 000 — ещё один повербанк с емкостью 10,000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Его литий-полимерный аккумулятор работает через три порта: USB Type-C, Lightning и Micro USB. Металлический корпус дополнен дисплеем уровня заряда и системой защиты от перегрева и коротких замыканий.
KUULAA 22,5 Вт Power Bank — компактная алюминиевая модель на 10,000 мАч с двумя выходами (USB-A и USB-C) и поддержкой разных напряжений. Устройство оснащено экраном, отображающим заряд, и многоуровневой защитой для безопасного использования.
В дополнение к этим моделям еще вошли Baseus Airpow 20 Вт Power Bank, Baseus 65W 30000, KUULAA Mini Power Bank 5000, MOVESPEED S10 и UGREEN Nexode Mini 100.