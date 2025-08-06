AliExpress назвал самые популярные повербанки у россиян в 2025 году

Модели от Baseus, KUULAA и других брендов

AliExpress СНГ представила рейтинг самых популярных внешних аккумуляторов, заказанных российскими покупателями в первой половине 2025 года. Лидерами по числу проданных устройств стали повербанки от Baseus, KUULAA и UGREEN. Все модели из списка оснащены батареями от 10 000 мАч, защищены от перегрева и разрешены к перевозке на самолётах.