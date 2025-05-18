Aliexpress назвали самые дорогие покупки россиян

AliExpress. СНГ подвёл итоги первого квартала 2025 года, рассказав о самых дорогих покупках российских пользователей. В лидерах оказались профессиональное оборудование, автозапчасти и спортивный инвентарь. Аналитики отметили, что покупатели активно выбирают технику и товары для активного образа жизни.

Самой дорогой покупкой стала УФ-печатная машина Santos i3200 UV 6090, которая обошлась почти в миллион рублей. В топе также оказались слайдер-крепёж для профессиональной камеры за 700 тысяч, умный тренажёр Monster Home и набор деталей для модернизации Mercedes Benz S-Class. Среди популярных приобретений была паяльная станция стоимостью более полумиллиона рублей.

Список дорогих покупок дополнили портативный бетонный насос, комплект для внедорожного тюнинга, лазерная маркировочная машина и ультрафиолетовая камера. Также пользователи приобрели шоссейный велосипед SAVA R9 за более чем 400 тысяч рублей. Такие данные показывают, что россияне ценят высокотехнологичные и специализированные товары.