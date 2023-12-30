AliExpress оштрафовали в судебном разбирательстве на $140 млн. И обязали выплатить деньги магазину JD

JD подал в суд на конкурента с обвинением в использовании монопольного положения на рынке. Высший народный суд Пекина счёл доказательства истца достаточными и признал Alibaba Group Holding Limited вместе, Zhejiang Tmall Network Co и Zhejiang Tmall Technology Co виновными в злоупотреблении рыночным положением.

Монополизм компаний реализовывался на практике, которая называется «выбор одного из двух»: доминирующие компании принуждают бренды и продавцов сотрудничать с ними на условиях эксклюзивности. Таим образом JD серьёзно пострадал. Об этом говорится в сообщении интернет-магазина.

«Постановление является ещё одним шагом в борьбе с монополией. Это знаковый момент в создании конкурентного рынка через верховенство закона. Оно станет важным прецедентом в судебной практике Китая», – заявили представители JD.