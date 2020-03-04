Aliexpress подтвердила возможную задержку отправлений из-за коронавируса

”В Китае у многих производителей были продлены каникулы по случаю китайского Нового года. Некоторые заказы, которые размещены на AliExpress 20 января или позднее, могут быть обработаны и отправлены с задержкой. Тем не менее мы пытаемся сделать все возможное, чтобы доставить заказ вовремя - логистических препятствий этому нет”, — рассказали представители компании.

Напомним, что после того, как в Китае возникла вспышка эпидемии коронавируса, большинство компаний и курьерских служб на территории страны не работали вплоть до 10 февраля, так как власти Поднебесной приняли решение о продлении новогодних каникул.